شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبدأ دراسة مباريات الإسماعيلي قبل مواجهته في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة بقيادة أحمد سامى على دراسة مباريات فريق الإسماعيلي، تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذي يلاقيه في الجولة القادمة من الدورى العام وذلك في ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم.

وأغلق الجهاز الفنى لسموحة صفحة مباراة المقاولون العرب التي أقيمت في الجولة الماضية لمسابقة الدوري العام والتى انتهت بفوز «الموج الأزرق» بهدفين مقابل هدف واحد، وشهدت المباراة تألق مصطفى فتحى الوافد الجديد من الزمالك للمباراة الثانية على التوالى.

ويواصل فريق سموحة تدريباته اليوميه على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التي منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة ذئاب الجبل، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات.

ويسعى أحمد سامى إلى علاج الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباراة الماضية لتجنب تكرارها خاصة أن الإسماعيلي يمتلك عددا كبيرا من اللاعبين أصحاب القدرات العالية خاصة في الخط الأمامى.

وقد أبدى مدرب سموحة رضاه عن المستوى الفنى العالى الذي ظهر عليه أحمد حمدى عبدالقادر صانع ألعاب الفريق القادم على سبيل الإعاره لمدة موسمين من الأهلى، وذلك بعدما بات من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها الجهاز الفنى لسموحة خلال المباريات الأخيرة في الدورى.

ونجح أحمد عبدالقادر في لفت الأنظار بقوة بعدما استطاع إحراز هدف سموحة الأول أمام المقاولون العرب في اللقاء الأخير بالدورى وذلك بفضل المجهود الكبير الذي يبذله المدير الفنى في توظيف قدرات لاعبيه داخل المستطيل الأخضر.