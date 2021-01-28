شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة حتى يوليو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة أحمد مجاهد، حتى نهاية شهر يوليو القادم.

وأعلن اتحاد الكرة ذلك عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك» في بيان مقتضب قال فيه: «قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي حتى 31 يوليو 2021».