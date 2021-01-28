شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لخلافة «زيدان» فى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت إدارة نادى ريال مدريد في التحرك سريعا للاتفاق على المدرب المقرر أن يخلف زين الدين زيدان في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن قائمة المرشحين المحتملين لخلافة «زيدان» لا تتوقف عن النمو، حيث كان ماوريسيو بوكيتينو المرشح الأوفر حظًا، لكن توليه قيادة باريس سان جيرمان أبعده عن القائمة.

وأضافت: «في الوقت الحالي، الأسماء التي ظهرت هي ماسيمليانو أليجري وناجلسمان باعتبارهما من أكثر الخيارات المتاحة، لكنهما ليسا الوحيدين في قائمة خلفاء زيدان، والتي تضم أيضًا ماوريسيو ساري ولوران بلان وحتى أرسين فينجر».

وأشار التقرير إلى أنه على المستوى المحلي في إسبانيا يُعد راؤول جونزاليس مدرب فريق الشباب من أبرز المرشحين بجانب جوتي هيرنانديز.