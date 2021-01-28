«سوفت ويسبر» مرشح للقب الألف جينيز في «ميدان»

دبي: أحمد عزت

يحتضن مضمار ميدان العالمي، مساء اليوم، ثاني حفلات كرنفال كأس دبي العالمي 2021، والذي يضم ستة أشواط، من بينها السباق الكلاسيكي 1000 جينيز الإمارات، وسباق كيب فيردي من الفئة الثانية للمهرات والأفراس، ويشهد السباق مشاركة 71 خيلاً، تبحث عن الفوز بما مجموع جوائزه 543 ألف دولار.

وتتطلع «سوفت ويسبر» لجودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وقيادة الفارس فرانكي ديتوري، لأن تصبح الفائز رقم 12 لجودلفين في سباق الألف جينيز الإمارات الذي ينطلق في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر «رملي» (ليستد) بمشاركة 7 مهرات في عمر الثلاث سنوات، ويأتي ذلك بعد فوزها بلقب السباق التحضيري في بداية الشهر الجاري.

ويستهدف المدرب سعيد بن سرور تحقيق اللقب رقم 12 له كمدرب في سباق الألف جينيز الإمارات، وذلك منذ انتصاره بلقب النسخة الأولى عام 2001، وجاء آخرها في الفوز مع «دبي لاف» بلقب نسخة العام الماضي.

ويدفع دوج واتسون بثلاثية على رأسها «مناسك» بقيادة دين أونيل، وهي فائزة في سباق وحيد للمبتدئة قبل شهر، ومعها «هشمة» صاحبة المركز الثالث في مشاركتين، بالإضافة ل«سوبر شيانتي» الفائزة في سباق 1200 متر للمبتدئة، فيما تسجل كل من «خاتون» و«ريفولوتمي» زيارتهما الأولى محلياً، ولكل منهما فوز واحد في أوروبا.

ويشهد الشوط الرابع سباق كيب فيردي للمهرات والأفراس (ج2)، لمسافة 1600 متر على الأرضية العشبية، ومن أبرز المنافسين ثلاثي جودلفين بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور «دبي لوف» بقيادة باتريك كوسجريف و«لاست لوك» بقيادة هاري بينتلي و«ستانينج بيوتي» بقيادة فرانكي ديتوري، وتنافسهم مهرة جودلفين «صمر رومانس» (أبلبي/ بيوك) ابنة الفحل «كينجمان» الفائزة بسباقين مصنفين في بريطانيا، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات، وتشاركها في التحدي «الثقة» لجودلفين (أبلبي/ دويل)، ويضم الشوط 4 مهرات بشعارات دولية، وهي «بيرفكت إنش»، و«كوايت تايمز» و«ستايلستيك».

ويفتتح الحفل بالجولة الثانية من سباق تحدي آل مكتوم، من الفئة الأولى، لمسافة 1900 متر، على الأرضية الرملية، والذي تشارك فيه 9 خيول، أبرزها ثلاثي ياس للسباقات «بندر» (الجهوري/ هارا)، و«براق» (بيكوت/ دي فريز)، و«عون» (بيكوت/ فريزو)، وربما يشكل ثنائي بيرلي للسباقات «آر بي تكساس هولد ام» (واتسون/ دوبس) و«آر بي فرينش دود» (العلوي/ كوسجريف) خطورة في السباق.

وتتنافس 15 جواداً في عمر الثلاث سنوات، في سباق تحضيري البستكية (كونديشنز) لمسافة 1900 متر «رملي»، وتبرز منها بشعار جودلفين «فاينال ثوت» بإشراف سعيد بن سرور وقيادة بنتلي، والقادم الجديد لدولة الإمارات «الباتريوتا» (سنترا/ ليل)، و«عرين» (بن غدير/ فرنش)، وهناك «جراند دبي» (علي الرايحي/ بيزلي)، وهناك مجموعة من الخيول التي لم تحقق الفوز من قبل تأمل تسجيل فوزها الأول.

ويشهد سباق زعبيل تيرف (ليستد) لمسافة 2000 متر «عشبي» الذي يقام في الشوط الثالث، مشاركة عدد من الخيول متقاربة المستوى، وأبرزها الثنائي الأزرق للمدرب سعيد بن سرور «هاي أند» الذي يظهر للمرة الأولى بدبي ويقوده فرانكي ديتوري، و«رويال مارين» الذي يعود للمشاركة في دبي بقيادة باتريك كوسجريف، كما يدفع أبلبي بمجموعة من بينها «برايت ميلودي» بقيادة جيمس دويل و«ستار سفاري» بقيادة وليام بيوك، بينما يسرج المدرب الجنوب إفريقي مايك دي كوك الجواد «ماجستيك مامبو» بقيادة فاربيس فيرون.

ويختتم الحفل بسباق (هانديكاب) لمسافة الميل على الأرضية العشبية، ويبرز فيه الجواد «اسكوبار» (أوميرا/ دي فريز).