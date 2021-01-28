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موعد مباراة ليفربول وتوتنهام الليلة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف توتتهام نظيره ، الذي يلعب له النجم محمد صلاح، في العاشرة مساء اليوم الخميس، في الجولة 20 من .

ويدخل ليفربول حامل اللقب، المباراة متأثرا بخسارته أمام بيرنلي في الجولة الماضية بهدف دون رد.

تشكيل ليفربول

يغيب عن ليفربول، فان دايك، وجو جوميز وجوتا للإصابة.

وسيبدأ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أرنولد، جويل ماتيب، فابيانو، روبتسون

الوسط: ويجنالدوم، هندرسون، جونز، ساديو ماني، ومحمد صلاح.

الهجوم: روبرتو فيرمينو

القناة الناقلة:

تذاع المباراة حصريا عبر قناتي 2 - beIN Sports HD 1.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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