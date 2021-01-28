تصاعد أزمة مصطفى محمد.. الزمالك يقرر فرض غرامة مالية على اللاعب وإحالته للتحقيق ويغلق ملف الإحتراف نهائيًا

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، توقيع عقوبات قوية علي اللاعب مصطفي محمد مهاجم الفريق الأبيض بسبب تصرفاته الأخيرة الصادرة عنه.

وذكرت قناة الزمالك قرار لجنة إدارة النادي بشأن هذا الملف والذي أكدت خلاله أن إدارة النادي أغلقت ملف احتراف مصطفى محمد نهائيا.

وأكدت القناة أن اعتذار النادي الفرنسي للزمالك غير مقبول، وكذلك إصرار مصطفى محمد على الرحيل لهذا لسانت إيتيان وما يفعله حاليا غير مقبول.

وعلم "القاهرة 24" من مصادره أن مسؤولي الزمالك قرروا توقيع عقوبة مالية على مصطفي محمد طبقا للائحة، كما قرر المجلس تحويل اللاعب للتحقيق بعد ما صدر منه اليوم.

وأكد المصدر أن اللاعب جاء الي النادي ورفض خوض المران أو خوض مباراة الغد أمام مصر المقاصة ليقرر استبعاده المدرب من حساباته الفنية.

وكشف المصدر أن اللاعب جلس في سياراته ورفض خوض المران رغم حديث أكثر من لاعب معه، من ضمنهم شيكابالا وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي إلا أن اللاعب أصر على موقفه.

ويصر اللاعب علي موقفه بالاحتراف، إلى نادي سانت اتيان الفرنسي رافضا الرحيل الي الدوري التركي للعب في فريق جالاتا سراي في الوقت الذي رفضت الإدارة أي مفاوضات مع نادي سانت اتيان الفرنسي.

كما كشفت قناة الزمالك أنه بسبب ما فعله مصطفى محمد قررت اللجنة المؤقتة إغلاق ملف احترافه أيضا في جالاتا سراي التركي.

وأن ما يفعله مصطفى محمد بعدم المشاركة في التدريبات الجماعية والغياب عن المباريات يصعب الأمور أكثر على اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي.