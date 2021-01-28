شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اقتراب عودة باسم مرسي وصفقة تبادلية مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عصام سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن اقتراب باسم مرسي مهاجم الانتاج الحربي، من العودة إلى نادي الزمالك خلال الساعات المقبلة، وقال سالم في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: باتشيكو في تصريحاته الأخيرة متحمس لباسم مرسي، خاصة أنه منتمي جداً للنادي، والمدرب استشعر هذا الحماس، والساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم هذا الموضوع، ومن الممكن أن يكون هناك صفقة لها شكل معين بتبادل حسام حسن وعمر السعيد بعيداً عن الأرقام الكبيرة التى يتحدث عنها فرج عامر.

وعن أيمن حفني قال عصام سالم: بمجرد البوست الذى نشره أيمن حفني، كان هناك ترحيب كبير جداً من الإدارة، والإدارة مقتنعه أن حفني تعرض لظلم شديد، ونعلم قيمة أيمن لدى الجماهير ولكن القرار في النهاية لدى باتشيكو، وأعتقد أنه سيوافق على ضم اللاعب حتى نهاية الموسم، والقائمة تسمح لنا، واللاعب وشطارته واجتهاده ستحدد ما بعد ذلك.

وتدخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل اقناع مصطفى محمد بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى الذى يرغب فى ضم اللاعب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومازال مصطفى محمد متمسكًا بالاحتراف فى صفوف فريق سانت اتيان الفرنسى رغم رفض الإدارة تجديد المفاوضات مع النادى بعد تصريحات رئيس سانت اتيان والتى أشار خلالها بوجود أحد الأشخاص طلب الحصول على "عمولة" من أجل تسهيل اتمام الصفقة، مما دفع مسئولى الزمالك لإصدار بيان رسمى بقطع المفاوضات مع النادى الفرنسى، الذى جدد عرضه وطلب ضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار نقدا.

وتحدث محمود شيكابالا مع مصطفى محمد محاولاً إقناعه بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى خاصة فى ظل رغبة الإدارة فى عدم فتح ملف التفاوض مع سانت اتيان مرة أخرى، إلا إن مصطفى محمد مازال يسعى لإقناع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للموافقة على عرض النادى الفرنسى.