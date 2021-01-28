شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يرفض إعارة المهدى سليمان للإسماعيلى.. والحارس يضغط للانتقال للدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو نادى بيراميدز الموافقة على إعارة المهدى سليمان حارس مرمى الفريق لصفوف النادى الإسماعيلى لنهاية الموسم بداعى الحاجة لجهوده خلال المباريات المقبلة لاسيما أنه مقيد بالقائمة الافريقية التى يشارك بها بيراميدز بالكونفدرالية، ومن جانبه رفض المهدى سليمان قرار بيراميدز ورحب الرحيل عن النادى للمشاركة بصورة أساسية مع الإسماعيلى حيث يضغط الحارس بقوة على مسئولى ناديه للموافقة على عرض الدراويش قبل غلق باب القيد الشتوى.

ودخل النادي الاسماعيلي في مفاوضات جادة مع نظيره بيراميدز لاستعارة المهدى سليمان حارس مرمي الفريق السماوي لنهاية الموسم ، ورحب الحارس بالانتقال للدراويش حيث يرغب في المشاركة بشكل أساسي بعد استبعاده من بداية الموسم لصالح مشاركة شريف اكرامي الوافد من الاهلي لبيراميدز

ويقود مفاوضات المهدي سليمان مع الإسماعيلي ، حمادة سليمان شقيق حارس بيراميدز الذي يتمني إتمامها بنجاح لاسيما بعد استبعاد الحارس من مواجهة الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي علي خلفية قيامه بنشر تويتات عبر حسابه الشخصي علي تويتر اعتبرها مسئولي بيراميدز إسقاط عليهم.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز، واستقر مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على استمرار أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش وعطية صابر المدرب العام للفريق فى مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة فى مباراته المقبلة مع بيراميدز لحين الاستقرار على مدير فنى جديد للدراويش.