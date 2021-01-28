شكرا لقرائتكم خبر عن الانتاج الحربى يتعاقد مع حميد ماو لمدة موسمين ونصف فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة بالفريق وحمادة صدقى المدير الفنى فى التعاقد مع التنزانى حميد ماو لاعب انبى السابق لمدة موسمين ونصف الموسم فى صفقة انتقال حر ليكون رابع صفقة للانتاج فى الميركاتو الشتوى بعد التعاقد مع أحمد صابر مدافع انبى على سبيل الاعارة لنهاية الموسم ومحمد إبراهيم سوستة لاعب أسوان والمقاولون العرب لمدة موسمين ونصف والحارس أحمد بوسكا لاعب المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف.

حميد ماو صاحب الـ27 عامًا، ساهم في مشاركة تاريخية رفقة المنتخب التنزاني من خلال الصعود لبطولة كأس أمم أفريقيا في النسخة الماضية والتي أقيمت بمصر في حدث غائب منذ نسخة 1980 والتي أقيمت على الأراضي النيجيرية.

حميد مادو بدأت رحلته فى الدوري المصرى عبر نادى بتروجت ثم انتقل لإنبى منذ موسمين قبل أن يحط الرحال فى الانتاج الحربى ليساهم مع الفريق فى تعديل وضع الفريق بجدول الدوري بعدما نال اعجاب حمادة صدقى المدير الفنى للفريق.

ويختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز ألفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.