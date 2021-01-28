شكرا لقرائتكم خبر عن جدو: هدف واحد يفصل بواليا عن التألق مع الأهلي والشحات يتعرض لضغوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى محمد ناجي جدو نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر يقدم أداء دفاعي متميز خلال الفترة الأخيرة، غير أن الأداء الهجومي ليس على نفس المستوى المطلوب، وقال جدو في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: بطولة كأس العالم للأندية صعبة، ومن الأخبار التى أسمعها عن الدحيل هو فريق مميز ولديه محترفين مميزين، الأهلي مؤخراً مطمئن كثيراً في الشق الدفاعي في وجود بدر بانون وأيمن أشرف وهذا ما أثبتته مباراة بيراميدز، ولكن الشق الهجومي فيه تغييرات كثيرة وعدم ثبات، وهناك حالة عدم ثقة أيضاً

أضاف جدو: اللاعبين بحاجة إلى الثقة وعدم الاستعجال وأن يدركوا أنهم يلعبون في الأهلي، ووارد تغيير طريقة اللعب لأنك داخل على مباريات كبيرة لا تحتاج إلى كثافة هجومية كبيرة، وطالما أنك غير متأخر في النتيجة فلديك الفرصة، التشكيل سيتم وضعه حسب احتياجاتك من المباراة.

وزاد مهاجم منتخب مصر الأسبق: طاهر محمد طاهر لديه مجهود دفاعي كبير جداً، ودائماً مطلوب من الأطراف مساعدة الظهيرين الأيمن والأيسر، وكذلك حسين الشحات لديه خبرات كبيرة، ونحتاج محطة هجومية مثل والتر بواليا، البدء بهم في مباراة الدحيل سيكون أفضل.

وواصل جدو : بواليا مازال حديثاً على الفريق، وطريقة اللعب جيدة حتى الآن، وينقصه فقط تسجيل هدف، وأعتقد مع أول هدف له سيقدم مستويات مبهرة، وحشين الشحات لديه تذبذب في الفترة الأخيرة وهذا طبيعي، وأعتقد أنه لم يتخلص من ضغط المبلغ الكيبر الذى دفعه الأهلي لضمه، وأعتقد أنه سيكون مؤثر مع الأهلي في الفترة المقبلة.

واختتم: حتى الآن لم أحدد الخطوة المقبلة بعد الاعتزال، سأدرس الدخول في مجال التدريب، وأفضل البدء في دورات تدريبية لدخول المجال، ولم أتلقى عروضاً للإنضمام بالجهاز الفني لبيراميدز.