شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد سامي يحذر الفرق المصرية من عدم التزام أندية تركيا بسداد المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر ماجد سامي رئيس أندية وادي دجلة السابق، الأندية المصرية، من التعامل مع أندية تركيا في الفترة الحالية، خاصة أنها لا تفي بالتزاماتها المادية تجاه الصفقات التى تعقدها، وكتب ماجد سامي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: تحذير للأندية المصرية واللاعبين، أندية تركيا لا تسدد التزاماتها مؤخراً.



ماجد سامي

وتدخل محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من أجل اقناع مصطفى محمد بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى الذى يرغب فى ضم اللاعب لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومازال مصطفى محمد متمسكًا بالاحتراف فى صفوف فريق سانت اتيان الفرنسى رغم رفض الإدارة تجديد المفاوضات مع النادى بعد تصريحات رئيس سانت اتيان والتى أشار خلالها بوجود أحد الأشخاص طلب الحصول على "عمولة" من أجل تسهيل اتمام الصفقة، مما دفع مسئولى الزمالك لإصدار بيان رسمى بقطع المفاوضات مع النادى الفرنسى، الذى جدد عرضه وطلب ضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار نقدا.

وتحدث محمود شيكابالا مع مصطفى محمد محاولاً إقناعه بالموافقة على عرض جالاطا سراى التركى خاصة فى ظل رغبة الإدارة فى عدم فتح ملف التفاوض مع سانت اتيان مرة أخرى، إلا إن مصطفى محمد مازال يسعى لإقناع اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للموافقة على عرض النادى الفرنسى.

وعلق مصطفى محمد على العروض التى تلقاها حاليًا، قائلاً عبر حسابه على تويتر: "كل ما يقال عني غير صحيح حتي الان لا اعلم لماذا يقف بعض الاشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة انني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟!".