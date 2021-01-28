شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. بكاء هستيري لفراعنة اليد بعد وداع المونديال أمام أبطال العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس.

حالة من الحزن سيطرت على لاعبى منتخب اليد فى غرفة خلع الملابس بعد الهزيمة من الدنمارك بربع نهائي بطولة العالم التي تقام بمصر ،بركلات الترجيح ، خاصة وان الوقت الأصلى انتهى بالتعادل بين المنتخبين وكذلك الوط الاضافى .

وظهر الحزن في بكاء الثنائى على زين ، و يحيى خالد ، حيث انهارا في البكاء ، عقب انتهاء اللقاء، و خلال توجههم الى غرف خلع الملابس .

كما نال اللاعبون تحية وتصفيق حاد من المتواجدون في منطقة الميكسد زون ، على الأداء الرجولى ، و الروح القتالية التي ظهروا بها خلال المباراة والتي أخفق فيها الفراعنة بالثوانى الأخيرة .

وودع الفراعنة مونديال اليد بعد خسر منتخب مصر من نظيره الدنماركي بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، ويلعب الفراعنة على المراكز من الخامس للثامن بمونديال اليد.