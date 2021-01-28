شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فتحي يغادر معسكر المقاصة للإصابة قبل ساعات من مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر عماد فتحي صانع ألعاب المقاصة معسكر فريقه المغلق قبل مباراته ضد الزمالك في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بالجولة العاشرة من عمر الدوري المصري الممتاز بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

فيما تخلف باولن فوافي جناح المقاصة عن دخول قائمة فريقه لمواجهة الزمالك بسبب معاناة اللاعب من شد في العضلة الضامة، وحاجته لإجراء تأهيل قبل العودة والمشاركة في التدريبات الجماعية.

و يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، فى ظل رغبته القوية فى استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات فى المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندرى بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التى ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به المقاصة مكون من محمد كوكو فى حراسة المرمى، وعصام صبحى وعاصم سعيد وأحمد مودى ومحمد دسوقى أو حسنى فتحى فى الدفاع، وهشام محمد وخالد أوتشو ومفتاح طقطق ومصطفى شبيطة وشميلكس بيكلي، وفى الهجوم مروان حمدي.