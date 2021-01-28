شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يقرر تمديد عمل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة حتى نهاية يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تمديد عمل اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حتى 31 يوليو 2021 بعد أن كان ينتهي عمل اللجنة في 31 يناير الجاري.

من ناحية اخري رفضت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قيد الصفقات الشتوية لنادى الإنتاج الحربى بسبب وجود مديونيات متأخرة على النادى للجبلاية، وتعاقد الإنتاج الحربى مع محمد سوستة وأحمد بوسكا وأحمد صابر، ويختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وحصل ”الخليج 365” على نسخة من لائحة الاتحاد المصرى لكرة القدم والتى تم إرسالها للاتحاد الدولى فيفا منذ عدة أيام من قبل اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة وتحتوى على 78 صفحة متضمنة حقوق الأندية والاتحاد وشروط الترشح لانتخابات الجبلاية وموقف بند الـ8 سنوات.

وجاءت أبرز البنود فى لائحة اتحاد الكرة هو إلغاء تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى وبالتالى أحقية أى شخص فى الترشح وتطبيق بند الثمانى سنوات بداية من المجلس المقبل، كما تضمنت اللائحة أن يتكون المجلس الجديد من 9 أفراد وهم رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس و7 أعضاء بينهم إمرأة.

واعتمد اتحاد الكرة والجمعية العمومية وضع منصب الرئيس الشرفى ومنح العضوية الفخرية لأى شخص يقدم الكثير من الخدمات لكرة القدم المصرية، وذلك فى اللائحة الأخيرة التى تم إرسالها للاتحاد الدولى "فيفا" مؤخرا من قبل اللجنة الثلاثية، وتنص المادة 22 فى لائحة اتحاد الكرة على حرية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى ترشيح الأسماء للرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية.

كما تتضمن المادة 22 أنه يحق للرئيس الشرفى أو لصاحب العضوية الفخرية حضور الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة والمشاركة فى المناقشات لكن لا يحق له التصويت على القرارات.