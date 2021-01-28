شكرا لقرائتكم خبر عن هشام نصر: إشادة الرئيس بالمنتخب في مباراتين متتاليتين لم يحدث مع أى لعبة أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن فخره بما قدمه الفراعنة في مباراتهم بالأمس أمام الدنمارك، رغم خسارة اللقاء ووداع بطولة كأس العالم لكرة اليد من دور الثمانية، وقال نصر في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد: كنت أتمنى أن نصل إلى المربع الذهبي، خاصة أن اللاعبين طمعونا في ميدالية بعد أدائهم أما أقوى فرق العالم، وتحية الرئيس عبد الفتاح السيسي في مباراتين وراء بعض، هذا لم يحدث في أي لعبة أخرى، ودليل على تقديره لكرة اليد .

أضاف: اتحاد كرة اليد تراكمي، وكل مجلس يضيف على انجازات المجلس الذى سبقه، خضنا تحدي التنظيم في وسط وباء كورونا وأشكر كل القائمين على التنظيم وأشكر الدولة التى خاضت هذه التجربة العنيفة.

استكمل: لدينا مدرب أكثر من رائع وكل الخطط للأولمبياد موجودة، ولدينا برنامج نأمل في تنفيذه لأن برنامج كأس العالم لم ينفذ بسبب كورونا،

واختتم: لا نمانع إطلاقاً في احتراف اللاعبين، ونساعدهم على خوض التجربة ونتمنى أن تتعاون معنا الأندية لما يساعد مصلحة البلاد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن هناك خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية ، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبين فى حاة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس ، خاصة فى ظل إقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت الفراعنة من تحقيق الإنجازالتاريخى على أرضهم .

وغادر لاعبو منتخب مصر لكرة اليد فندق الإقامة بعد الهزيمة من الدنمارك فى ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس عقب وداع المونديال الذى يستمر حتى 31 يناير الجارى. وبذلك خرج اللاعبون من الفقاعة التى دخلوا فيها قبل البطولة بأيام، ليتم الخروج منها بعد انتهاء المنافسة بالنسبة للفراعنة، باحتلال المركز السابع.