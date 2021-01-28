شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يكشف أسباب ايقاف القيد الشتوى وخطأ الجبلاية منذ أمم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى أسباب إيقاف القيد الشتوى لناديه مؤكداً أن هناك خطأ فى الأزمة، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" :" فى توقيت إستضافة مصر لكأس الامم الافريقية 2019 طلب منا المهندس هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وقتها إستئجار ملعب لإقامة مبارياتنا عليه لوجود ستاد السلام ملعبنا ضمن الملاعب المستضيفة لمباريات البطولة على أن يكون إيجار الملعب على نفقة اتحاد الكرة، وبالفعل استئجرنا ستاد كلية الشرطة الذى حصل على قيمة الايجار من الجبلاية ولكن فؤجئنا بعد ذلك بوجود هذه الأموال مديوينة على الانتاج ومنع قيد الصفقات الشتوية إلا بعد تسديدها رغم اننا قيدنا صفقاتنا الصيفية بشكل عادى".

وأكمل خالد مهدى :" سوف أتوجه لإتحاد الكرة لإنهاء هذه الازمة، هذه الأموال يسددها اتحاد الكرة بالنيابة عنا طبقاً للإتفاق المسبق وليس هناك أختلاف فى ذلك ومن حقنا قيد الصفقات الشتوية اليوم".

ورفضت اللجنة الثلاثية بإتحاد الكرة قيد الصفقات الشتوية لنادى الانتاج الحربى بسبب وجود مديونيات متأخرة على النادى للجبلاية ، وتعاقد الانتاج الحربى مع محمد سوستة وأحمد بوسكا وأحمد صابر ، ويختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز ألفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الآنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.