شكرا لقرائتكم خبر عن رجال منتخب مصر لكرة اليد يخطفون الأضواء فى ليلة الوداع المشرف..قائمة الشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب منتخب مصر أن ينال إحترام وتقدير العالم ببطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد خسارته أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 39-38 بعد الاحتكام للضربات الجزائية، بعدما انتهت المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل، على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.

وقدم المنتخب أداء مميزا طوال أشواط المباراة، وأحرج منتخب الدنمارك أمام أنظار كل متابعى العالم، وظهر لاعبو المنتخب بروح عالية ومستوى مميز جدا حتى أن المنتخب الدنمارك

وافتتح منتخب مصر التسجيل عن طريق أحمد هشام "دودو" بالدقيقة الثانية من عمر المباراة، وتقدم ألفراعنة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء بينما استقبلوا أول هدف فى شباكهم بالدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل منتخب الدنمارك 4 / 4 فى الدقيقة العاشرة.

وكان منتخب مصر ندا قويا حتى آخر دقيقة، ولكن هناك خطأ فى التغيير تسبب فى عودة الكرة لمنتخب الدنمارك ولعب مصر منقوصا منه لاعب، قبل أن يقطعها أحمد مؤمن صفا فى الثوانى الأخيرة لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 28 / 28 واللجوء لأشواط إضافية ، وفى ضربات الترجيح، أضاع أحمد الأحمر الضربة الأولى لمنتخب مصر، وسجل يحيى خالد ومحمد سند ويحيى الدرع، وأضاع على زين الضربة الخامسة والأخير.

ودخل اللاعبين فى حاة بكاء شديدة عقب المباراة سواء فى الملعب أو فى غرفة خلع الملابس ، خاصة فى ظل إقتراب تحقيق حلم الوصول إلى المربع الذهبى فى المباراة ، إلا أن رميات الترجيح حرمت ألفراعنة من تحقيق الإنجازالتاريخى على أرضهم .

وغادر لاعبو منتخب مصر لكرة اليد فندق الإقامة بعد الهزيمة من الدنمارك فى ساعات الصباح الأولى من يوم الخميس عقب وداع المونديال الذى يستمر حتى 31 يناير الجارى وبذلك خرج اللاعبون من الفقاعة التى دخلوا فيها قبل البطولة بأيام، ليتم الخروج منها بعد انتهاء المنافسة بالنسبة للفراعنة، باحتلال المركز السابع.

وينشر ”الخليج 365” قائمة شرف لاعبي المنتخب الوطنى لكرة اليد بعد الانجاز التاريخي واحتلال المركز السابع فى كأس العالم.