شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يخوض مباراته الأخيرة مع الحرس قبل الانضمام للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك عبد الله جمعة الظهير الأيمن لنادى حرس الحدود فى مباراة ناديه مع فاركو بدوري الدرجة الثانية عصر اليوم الخميس للمرة الأخيرة حيث يتمم عقب المباراة اجراءات انتقاله للنادى الإسماعيلى الذى أنهى كافة تفاصيل الصفقة مع مسئولى ناديه بعد ترشيح اللاعب للدراويش من جانب عماد سليمان عضو اللجنة الفنية بالقلعة الصفراء لتدعيم الجبهة اليمنى للإسماعيلى قبل غلق باب القيد الصيفى.

فى ذات الصدد، ووافق مسئولو سيراميكا علي إعارة محمد حسن لاعب خط وسط الفريق لصفوف الاسماعيلي علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم بدون مقابل في إطار دعم الدراويش في أزمته الأخيرة، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في صفوف الفريق الأصفر خلال الساعات القليلة المقبلة .

فى سياق آخر، وافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.