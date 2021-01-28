شكرا لقرائتكم خبر عن قصة عودة باسم مرسي للزمالك من الألف إلى الياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والانتاج الحربي حالياً، مرشحاً للعودة إلى القلعة البيضاء بعد تألقه مع الانتاج الحربي مؤخرا واقتراب مصطفي محمد من الرحيل وعدم وجود مهاجمين متاحين محليين في الوقت الحالي، وخاصة بعدما جمد الزمالك صفقة حسام حسن لاعب سموحة والذى وقع للزمالك مؤخرا إلا أن بعض المسئولين فى النادي في مجلس الإدارة رفضوا إتمام الصفقة .

احتراف مصطفى محمد يفتح باب العودة لباسم مرسي

مازال مصطفى محمد متمسكًا بالاحتراف فى صفوف فريق سانت اتيان الفرنسى رغم رفض الإدارة تجديد المفاوضات مع النادى بعد تصريحات رئيس سانت اتيان والتى أشار خلالها بوجود أحد الأشخاص طلب الحصول على "عمولة" من أجل تسهيل اتمام الصفقة، مما دفع مسئولى الزمالك لإصدار بيان رسمى بقطع المفاوضات مع النادى الفرنسى، الذى جدد عرضه وطلب ضم اللاعب مقابل 5 ملايين دولار نقدا.

أبرز ما قدمه باسم مرسي مع الانتاج

شارك باسم مرسي مع الانتاج الحربي في 49 مباراة منذ انضمامه إلى الفريق في موسم 2019، استطاع باسم مرسي خلالهم أن يسجل 20 هدفاً وصنع 3 أخرين لزملائه بالفريق.

أرقام باسم مرسي مع الزمالك

انضم باسم مرسي إلى نادي الزمالك في موسم 2014/2015، واستمر مع القلعة البيضاء حتى موسم 2017/2018، شارك خلالهم باسم مرسي في 137 مباراة، سجل خلالهم 50 هدفاً وصنع 15 أخرين لزملائه بالفريق.

رفض صفقة حسام حسن

صرف مسئولو الزمالك النظر عن التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة، بالرغم من تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة ومساهمته بشكل كبير فى إحراز فريقه العديد من النقاط بالدورى، إلا أن مسئولى الفريق الأبيض فضلوا إرجاء التعاقد مع اللاعب فى الوقت الحالي، وكان مجلس إدارة الزمالك دخل فى مفاوضات رسمية مع سموحة للتعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريق، خاصة أن مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء كان قريبا من الرحيل عن ناديه والاحتراف بسانت إتيان الفرنسي.

فى الوقت نفسه جاءت المغالاة المادية التى حددها فرج عامر للاستغناء عن اللاعب كأحد الأسباب الرئيسية لتأجيل إتمام الصفقة بعدما طلب 40 مليون جنيه للاستغناء عن اللاعب وهو ما رفضه مسئولو الأبيض تماما مؤكدين أن تلك الأسعار انتهت.