الاتحاد عن ارتباط رزق بالزمالك: لا يمت للحقيقة بصلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن ما تردد بشأن انتقال محمود رزق مدافع زعيم الثغر إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لا يمت للحقيقة بصلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال مصيلحي: "نمر بظروف صعبة حاليًا، معنا جهاز طبي محترم ، قابلنا سوء حظ بعد رحلة الجونة ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 13 لاعبًا".

وعن انتقال رزق للزمالك، قال: "لم يحدث أن تواصل معنا أي مسئول من الزمالك، كلام وكلاء فقط، رزق من العناصر الأساسية للفريق".

وتابع: "كل ما قيل لا يمت للحقيقة بصلة، نحتاج لجهود كل اللاعبين في الوقت الحالي".

وواصل: "حسام حسن وإبراهيم حسن عقدا جلسة مع اللاعبين خلال الفترة الماضية وتم الاتفاق على رفض كل العروض المقدمة للاعبي الفريق".

وبسؤاله عن موقف رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار، قال: "لو الزمالك عاوز رزق ناخد سيسيه".

جدير بالذكر أن سيسييه يلعب بين صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك، ومن المقرر أن تنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.