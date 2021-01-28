رسالة نارية من مدرب صنداونز لموسيماني بشأن سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، رسالة لبيتسو موسيماني المدير الفني الحالي لفريق الأهلي بشأن رغبة الأخيرة في ضم الجناح الأوروجوياني جاستون سيرينو من بطل جنوب أفريقيا.

مدرب صنداونز الحالي ومساعد موسيماني السابق قال في تصريحات عبر إذاعة "باور إف إم" :"يجب على موسيماني غلق ملف جاستون سيرينو بعدما أصدر النادي بيانًا رسميًا بشأن اللاعب".

وأضاف :"نحن لا نتحدث عن لاعبين من فرق أخرى، وأعتقد أنه من غير اللائق والأخلاقي الاستمرار في الحديث عن جاستون".

وواصل :"سيرينو في الوقت الحالي ملتزم تمامًا بعقده مع صنداونز".

ويأتي تصريحات المدير الفني لصنداونز على خلفية حديث موسيماني بأن اللاعب بكى بعدما فشل انضمامه للأهلي مؤخرًا نتيجة عدم توصل الناديين لاتفاق مادي بشأن اللاعب.

وحاول الأهلي خلال فترتي الانتقالات الصيفية الأخيرة والشتوية الجارية الحصول على خدمات سيرينو إلا أن إدارة بطل جنوب أفريقيا حددت مبلغ خمسة ملايين دولار لبيع اللاعب.

جدير بالذكر أن سيرينو يمتلك عقدًا مع صنداونز حتى 2025 بعدما جدد الجناح الأوروجوياني عقده في الموسم الماضي.