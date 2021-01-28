متحدث الزمالك: بدائل مصطفى محمد؟ باسم الأقرب ولاعب سموحة في الصورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي يقترب من العودة إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أعلن سالم أن ملف احتراف مصطفى محمد مهاجم الزمالك يقترب من الحسم لصالح جالطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

وأضاف متحدث الزمالك خلال تصريحاته لـ "بي أون تايم": "بدائل مصطفى محمد القريبة من الزمالك هي باسم مرسي لاعب الإنتاج الحربي، وحسام حسن مهاجم سموحة في الصورة".

وتابع: "باسم يتمنى العودة مجددًا لمكانه في نادي الزمالك بأي شكل، الساعات المقبلة قد تشهد جديد في الأمر".

وأتم: "حسام حسن مهاجم سموحة في الصورة هو الآخر، وقد يتم التفاوض مع فرج عامر (رئيس النادي السكندري) الذي يرغب في ضم عمر السعيد ولكن بعيدًا عن الأرقام الكبيرة التي سبق وطلب الحصول عليها".