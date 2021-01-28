تقرير.. ورقة سانت إيتيان تفشل لضم مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

مشهد جديد في مستقبل الهداف مصطفى محمد مع الزمالك، بعدما كان الحديث داخل أروقة القلعة البيضاء في الساعات الماضية أن المهاجم الشاب سيكون طريقه نحو تركيا من أجل الانتقال لصفوف جالطة سراي.

نادي سانت إيتيان كان في صدارة الفرق التي ترغب في التعاقد مع مصطفى محمد إلا أن تصريحات مسئوليه بشأن رغبة بعض المسئولين من جانب القلعة البيضاء بالحصول على "عمولة" من بيع اللاعب جعلت إدارة الزمالك ترفض العرض الفرنسي مهما كان قيمة الصفقة.

رغبة النادي مستمرة فالبداية كانت من المدرب كلود بيول والذي أعلن عن رغبته في تدعيم هجومه من خلال التعاقد مع مصطفى محمد إلا أن هذه الرغبة وجدت رفضًا من جانب الزمالك إما بسبب طريقة دفع القيمة أو لتصريحات مسئولي النادي الفرنسي.

ماذا بعد حدث ذلك؟

بعد تصريحات رولاند رومير رئيس نادي سانت إيتيان بشأن طلب أشخاص من نادي الزمالك بطلب "عمولة" من بيع مصطفى محمد كان رد الزمالك برفض رحيل اللاعب حتى مع اعتذار النادي الفرنسي على هذه التصريحات.

رد نادي الزمالك كان له تأييد من مصطفى محمد حول الرحيل لنادي سانت إيتيان وهذا ما صرح به خالد الغندور الإعلامي بقناة الزمالك ثم عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك كشف من خلالها أنه يمتلك رسالة نصية حول رفض مصطفى محمد الانتقال للنادي الفرنسي بعد هذه التصريحات.

عودة ومشاركة

بعد إعلان نادي الزمالك برفض رحيل مصطفى محمد لنادي سانت إيتيان استأنف مصطفى محمد تدريباته من جديد تمهيدًا للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعدما غاب عن مواجهة سموحة والمصري وطلائع الجيش وإنبي ليعود هداف الزمالك في الموسم الماضي للمشاركة في لقاء أسوان الأخير والذي انتهى بالتعادل السلبي يوم السبت الماضي.

وبعد انتهاء المباراة وفي اليوم التالي، كشف خالد الغندور عبر شاشة "الزمالك" عن تطور جديد في مستقبل مصطفى محمد من خلال تقديم نادي جالطة سراي عرضًا للتعاقد مع مصطفى محمد من خلال الحصول على اللاعب بصيغة الإعاراة مقابل عام ونصف مع نية الشراء النهائي.

إعلان الغندور كان بمثابة تغيير مصطفى محمد رأيه والموافقة على خوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي على الرغم من رغبة اللاعب في البداية هو الرحيل للدوري الفرنسي من بوابة فريق سانت إيتيان.

وكان عبد الله إبراهيم عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك كشف في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" أن رغبة اللاعب الأولى كان الرحيل لنادي سانت إيتيان وهو ما جعل مسئولي جالطة سراي يرفضوا استكمال المفاوضات قبل أن يقرروا مرة أخرى العودة للمفاوضات بعد موقف نادي الزمالك مع النادي الفرنسي أولاً إلى جانب رغبة المدير الفني للفريق التركي فاتح تريم في التعاقد مع صاحب الـ23 عامًا.

- ورقة أخيرة وقرار نهائي

تعتبر ورقة سانت إيتيان الأخيرة من أجل تحقيق طلب كلود بيول هو موقف مصطفى محمد نفسه ورغبته في الانتقال للفريق الأخضر خاصة أن اللاعب أعلن في وقت سابق عبر تصريحات له من خلال شاشة "النهار" أنه يطالب مسئولي الزمالك بالموافقة على تحقيق حلمه والانتقال لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي والموافقة على رحيله لفرنسا.

مصطفى محمد وجه رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية "تويتر" قائلاً :"كل ما يقال عني غير صحيح حتي الآن لا أعلم لماذا يقف بعض الأشخاص في طريقي لتحقيق رغبتي خاصة أنني لبيت كل طلبات نادي الزمالك ؟!".

الساعات الماضية وبعد تغريدة مصطفى محمد شهدت جلسة بين اللاعب ومسئولي النادي قبل أن يعلن خالد الغندور تطور جديد في مستقبل اللاعب، قائلاً :"تم اخطاري بأن اللجنة المؤقتة تؤكد أنه لن يتم التفاوض مع نادي سانت ايتيان بشأن مصطفى محمد، الملف تم إغلاقه بشكل نهائي مهما كان المقابل المادي أو كان هناك اعتذار من جانب النادي الفرنسي".

وشدد "تم إغلاق ملف احتراف مصطفى محمد بسبب تصرفاته الأخيرة، الأمور صعبة".

وتابع :"وصل الزمالك منذ 24 ساعة عرض أخير من سانت ايتيان بشأن ضم مصطفى محمدمقابل 5 مليون دولار "كاش"، و20% إعادة البيع على الأرباح حال تم بيع مصطفى محمد لنادي أخر، بجانب امتيازات أخرى قد تصل لمبلغ مليون دولار".

وأضاف :"عرض سانت إيتيان قوبل بالرفض بسبب قرار عدم التعامل مع النادي، وهذا سبب غضب مصطفى محمد وعدم حضوره للمران وبالتالي استبعاده من مباراة مصر المقاصة".

واستمر :"بعض الأصوات داخل إدارة الزمالك ترى أن العرض مناسب جدا لكي يتم حل عدد من مشاكل النادي ماليا سواء فيما يخص قطاع الكرة أو الالعاب الأخرى، لكن اللجنة المؤقتة ترفض التعامل مع سانت إيتيان".

واختتم :"فيما يخص عرض جالاتا سراي، فهو من جانب وكلاء لاعبين، والعرض المالي أقل والمبلغ سوف يتم تقسيطه".

مأزق أمام الزمالك

مصطفى محمد كان له رد فعل وهو غيابه عن تمرين أمس الأربعاء لذا قرر المدير الفني البرتغالي جيمي باتشيكو استبعاد اللاعب من قائمة الفريق والتي ستواجه مصر المقاصة مساء اليوم ضمن حسابات دوري we المصري.

الزمالك سيكون في مأزق بسبب رغبة اللاعب المعلنة في الرحيل وهو ما جعله يغيب عن التدريبات في محاولة للضغط على النادي للرحيل قبل غلق نافذة الانتقالات، إلى جانب سعي الإدارة في الحصول على عائد مادي لتسديد مستحقات اللاعبين سواء في فريق كرة القدم أو فريق كرة يد.