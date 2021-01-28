متحدث الزمالك: ساعات تحسم انتقال مصطفى محمد إلى جالطة سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك إن الساعات القليلة المقبلة ستشهد حسم انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى جالطة سراي التركي.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال: "ملف مصطفى محمد سيتم حسمه اليوم لصالح جالطة سراي".

وأضاف: "العقد سيكون إعارة لمدة موسم ونصف مقابل 2 مليون دولار، وفي حالة تفعيل بند الشراء سيدفع النادي التركي 4 مليون دولار".

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تلقى مصطفى محمد عرضًا من سانت إيتيان الفرنسي للانتقال إلى صفوفه، إلا أن الخلاف على المقابل المادي حال دون إتمام الصفقة بجانب تصريحات رئيس النادي والتي اتهم خلالها بعض مسئولي الزمالك بطلب عمولات من أجل تسهيل الصفقة.