رئيس اتحاد اليد: الأداء الرجولي للاعبي المنتخب "طمعنا" في ميدالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد إن لاعبو منتخب مصر أدوا ما عليهم خلال مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العالم لليد المقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة بين 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة مونديال اليد بعد الخسارة أمام المنتخب الدنماركي برميات الجزاء ليحل في المركز السابع عالميًا مستفيدًا من خسارة قطر أمام السويد.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال: "كنت أتمنى الوصول للمربع الذهبي، الأداء الرجولي للاعبي منتخب مصر (طمعّنا) في ميدالية".

وأضاف: "نمتلك مدرب رائع، وضعنا برنامج قوي نتمنى تنفيذه خلال الفترة المقبلة، أتمنى ألا تعيقنا جائحة كورونا من تنفي مخططنا للمرحلة المقبلة".

وأتم: "أشكر الدولة على التنظيم المشرف، وتلبية جميع الطلبات للخروج بالبطولة بشكل يليق باسم مصر، وأشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الخاصة للمنتخب".