تشكيل الزمالك المتوقع للمقاصة .. فيصل يعوض غياب مصطفي محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة المقاصة في دوري WE المصري.

ويلعب الزمالك مع المقاصة في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بملعب استاد بتروسبورت ضمن الجولة العاشرة لمسابقة دوري WE المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بأن باتشيكو استقر بشكل كبير على الدفع بأسامة فيصل أساسياً ليعوض غياب مصطفى محمد.

ويتجه باتشيكو للابقاء على نفس عناصر الفريق في مباراة أسوان الماضية بخلاف فيصل على الرغم من عودة محمود علاء في القائمة ومشاركة فرجاني ساسي في جزء من المواجهة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام - محمد عبدالغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبوالفتوح .

الوسط: طارق حامد - إمام عاشور.

ثلاثي خلف المهاجم: أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: أسامة فيصل.