شكرا لقرائتكم خبر عن النفط العراقي بطل دولية خورفكان للصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الشيخ سعيد بن صقر القاسمي ممثل حاكم الشارقة في خورفكان فريق نادي نفط الوسط العراقي بطلاً للنسخة الثانية من بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات، وذلك بعد فوزه على البطائح 7-4 بعد مباراة مثيرة، شهدت في آخر دقيقة ونصف الدقيقة تسجيل 5 أهداف.

جرت مراسم التتويج بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونائبه عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات، وسالم محمد راشد النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنتين المنظمة ولجنة كرة الصالات .

ونال الفريق العراقي البطل 15 ألف دولار ،والبطائح الثاني 10 آلاف دولار.