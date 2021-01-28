شكرا لقرائتكم خبر عن «لويدز» توصي باستمرار منح شهادات الآيزو لـ«الشارقة لرياضات الدفاع» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت شركة «لويدز ريجستر كوالتي»، التخصصية استمرارية منح شهادات الآيزو التي نالها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في سبتمبر من عام 2019 في الإدارة المتكاملة، وذلك تثميناً للجهود المبذولة خلال عام 2020 وللتميز الذي صادف جميع الأقسام والأنشطة في النادي.

جاء ذلك خلال الزيارة التدقيقية الثالثة الشاملة بحضور ممثل الشركة في الشرق الأوسط فواز الجقة، وكل من المدير التنفيذي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس المهندسة هنادي الكابوري، وعضوي لجنة التخطيط الاستراتيجي مروان آل علي ومحمود لطفي شعبان وممثلي كافة الإدارات واللجان في النادي، وأثنى ممثل الشركة المانحة على فريق عمل النادي وتطبيقهم الكامل لمبادئ الجودة في جميع الأقسام والإدارات ما انعكس إيجاباً على الأداء العام للنادي ونتائجه في ظل التحديات لعام 2020.

وأكد أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، أن الحفاظ على شهادة الآيزو في الإدارة المتكاملة وتعزيز الثقة بها يعد ترجمة للتوجيهات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة في الحفاظ على الأبناء وتعزيز الثقة بهم لممارسة الرياضة عموماً ورياضات الدفاع عن النفس على وجه الخصوص وتطبيقاً لتطلعات مجلس الشارقة الرياضي الذي اعتمد عام 2021 عاماً للجودة في الأندية الرياضية وتقدم بالشكر لمجلس الشارقة الرياضي لدعمه للرياضة والرياضيين في الإمارة.

وأكد العويس، أن لشهادة الجودة في الإدارة المتكاملة دوراً مهماً وفاعلاً في دعم كافة الفرق الرياضية في النادي وعبر العويس، عن سعادته بثقة الشركة المانحة، وقال إن إشادة ممثل الشركة بفريق العمل في الاجتماع الختامي عقب نهاية التدقيق يعبر عن الأداء المتميز والمستوى الراقي الذي وصل إليه موظفو النادي في تطبيق أفضل المعايير العالمية لنظم الجودة.

ووجه العويس، منتسبي النادي بضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية وأثنى على جهود لجنة التخطيط الاستراتيجي لدورها الكبير في تعزيز المكاسب المتحققة بمكاسب إضافية.