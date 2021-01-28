فيلادلفيا يلحق الخسارة الاولى بليكرز خارج ارضه

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لوس انجليس: قاد توبياس هاريس فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، متصدر المنطقة الشرقية، الى الحاق الخسارة الاولى بلوس انجليس ليكرز، حامل اللقب ومتصدر الدوري والمنطقة الغربية، خارج قواعده هذا الموسم عندما سجل سلة الفوز عليه 107-106 الاربعاء في قمة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتلقى هاريس كرة من سيث كوري، شقيق ستيفن نجم غولدن ستايت ووريرز، سجلها في سلة الضيوف قبل ثلاث ثوان من النهاية ليلحق الخسارة الخامسة بهم هذا الموسم والاولى خارج الديار.

وكان هاريس ثاني أفضل مسجل في صفوف فيلادلفيا برصيد 24 نقطة مع سبع متابعات، خلف الكاميروني جويل إمبيد صاحب 28 نقطة وست متابعات، والثالث في المباراة بعد نجم ليكرز "الملك" ليبرون جيمس الذي سجل 34 نقطة.

وساهم الأسترالي بن سيمونس بدوره في الفوز الثالث عشر لفيلادلفيا هذا الموسم بتحقيقه "تريبل دابل" مع 17 نقطة و11 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وحقق ليكرز عودة قوية في الربع الاخير الذي دخله متخلفا بفارق 14 نقطة ثم بفارق 12 نقطة قبل 3 دقائق من نهايتها، فحوله الى تقدم بفارق نقطة واحدة 106-105 قبل 11,2 ثانية من النهاية بعدما سجل 13 نقطة متتالية بفضل ثلاثيات للبديل اليكس كاروسو وكنتافيوس كالدويل-بوب والالماني دينيس شرويدر وسلة لانطوني ديفيس، لكن الكلمة الاخيرة كان لهاريس الذي سجل سلة الفوز قبل ثلاث ثوان من الصافرة النهائية.

وفضلا عن النقاط الـ34 التي سجلها صاحب 46 نقطة في سلة كليفلاند كافالييرز الاثنين، حقق الملك جيمس مع ست تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف ديفيس 23 نقطة مع ثمان متابعات، وشرويدر 16 نقطة.

وأثار إمبيد الرعب في صفوف فريقه فيلادلفيا في الربع الثالث عندما سقط على الارض بعدما تعرض الى الدفع من قبل جيمس خلال محاولة تسجيل احدى النقاط فأصيب في ظهره، خصوصا وانه عائد للتو من اصابة حرمته من خوض المباراة الاخيرة لفريقه.

وعلق إمبيد الذي أكمل المباراة على الرغم من الاصابة، قائلا "كانت لعبة خطيرة جدا"، مضيفا "أضمن لكم أنه لو كنت أنا من ارتكب هذا الخطأ لطردت على الأرجح من المباراة".

- 89 نقطة للثلاثي دورانت وهاردن وإرفينغ -

وتألق الثلاثي كيفن دورانت وجيمس هاردن وكايري إرفينغ وقاد فريقه بروكلين نتس الى فوز ثالث على التوالي وكان بشق النفس على مضيفه أتلانتا هوكس 132-128 بعد التمديد (الوقت الاصلي 116-116).

وسجل دورانت 32 نقطة مع خمس متابعات، وهاردن 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة وكان قريبا من الـ"تريبل دابل" بتحقيقه ثمان متابعات ثنائية قدرها 31 نقطة و 15 تمريرة حاسمة بثماني متابعات، وإرفينغ 26 نقطة مع سبع متابعات.

وكان تراي يونغ أفضل لاعب في صفوف اتلانتا بتسجيله 28 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، وأضاف البديل كام ريديش 24 نقطة مع ست متابعات، وكل من ديأندريه هانتر وجون كولينز 21 نقطة مع ثمان متابعات للثاني.

وتابع ميلووكي باكس صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا والـ11 هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه تورونتو رابتورز بطل الموسم قبل الماضي 115-108.

وكعادته فرض العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، أفضل لاعب في الدوري المنتظم في العامين الاخيرين، نفسه نجما للمباراة بتسجيله 24 نقطة مع 18 متابعة وكان قريبا من الـ"تريبل دابل" بتحقيقه تسع تمريرات حاسمة.

وبرز أيضا في صفوف ميلووكي كريس ميدليتون بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات وسبع تمريرات حاسمة، وأضاف بروك لوبيز 20 نقطة، فيما تألق نورمان باول في صفوف الفريق الكندي بتسجيله 26 نقطة، وكايل لاوري برصيد 21 نقطة.

وحقق يوتا جاز فوزه العاشر تواليا عندما تغلب على ضيفه دالاس مافريكس 116-104 بفضل 31 نقطة للبديل جوردان كلاركسون و29 نقطة و20 متابعة للفرنسي رودي غوبير.

في المقابل، واصل ميامي هيت وصيف بطل الموسم الماضي نتائجه المخيبة ومني بخسارته الرابعة على التوالي والحادية عشرة هذا الموسم عندما سقط امام ضيفه دنفر ناغتس 82-109.