شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو والزنارى يظهران فى الإسماعيلى اليوم لإنهاء إجراءات الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر، اليوم الخميس، الثنائى حسين السيد "مارسيلو" ومصطفى الزنارى لاعبا طلائع الجيش فى النادى الإسماعيلى من أجل التوقيع على عقود إعارتهما للدراويش لنهاية الموسم والانتظام فى تدريبات الفريق الأصفر استعداداً لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالى.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش على مساعدة الإسماعيلى فى أزمته الراهنة.

وكان الإسماعيلي قد قرر تعيين لجنة فنية تقود ملف قطاع الكرة وتتكون من على أبو جريشة وعماد سليمان ومدحت الورداني.

فى شأن آخر حرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز السبت المقبل، فى اللقاء المؤجل بالجولة الثامنة للدورى، لمساندة الفريق الذي يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة. ويعكف أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته.