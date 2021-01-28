شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تهزم الجزائر برباعية وتصعد لنهائى أمم أفريقيا 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 28 يناير عام 2010 ثأر المنتخب الوطنى من نظيره الجزائرى وتغلب عليه بأربعة أهداف نظيفة فى مباراة الدور نصف النهائى من كأس أمم أفريقيا الـ27 لكرة القدم الذى أقيم فى أنجولا، ليقابل منتخب غانا فى نهائى البطولة وينجح فى التتويج باللقب، سجل أهداف منتخب مصر كل من حسنى عبد ربه ومحمد زيدان ومحمد عبد الشافى ومحمد ناجى جدو تحت القيادة الفنية للمعلم حسن شحاتة.

وثأر الفراعنة من الجزائر التى كانت قد تأهلت إلى نهائيات كأس العالم التى استضافتها جنوب أفريقيا على حسابها بعد أن تغلبت على المنتخب الوطنى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة التى جرت بينهما فى أم درمان بالسودان.

وطرد الحكم البنينى كوفى كودحا 3 لاعبين من منتخب الجزائر رفيق حليش وعب القادر غزال والحارس فوزي الشاوشي بطل موقعة أم درمان.

وأكمل منتخب مصر طريقه في البطولة وتوج باللقب السابع والثالث على التوالي عقب الفوز على منتخب غانا بهدف دون رد عن طريق جدو، في المقابل انهى منتخب الجزائر البطولة في المركز الرابع عقب الخسارة على يد منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.

ويحافظ المنتخب الوطنى على نصيب الأسد من الأرقام القياسية فى بطولة الامم الأفريقية على مدار تاريخها، بتحقيقه اللقب 7 مرات على مدار تاريخ البطولة، فى صدارة المنتخبات الإفريقية الأكثر تحقيقا للقب بفارق بطولتين عن أقرب ملاحقيه منتخب الكاميرون الذى حقق البطولة 5 مرات، كما يعد منتخب الفراعنة الفريق الوحيد الذى حقق اللقب 3 مرات متتالية بداية من البطولة التى أقيمت فى مصر عام 2006، ثم النسخة التى أقيمت فى غانا 2008، وانتهاء بالبطولة التى أقيمت فى أنجولا 2010.