شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض قيد الصفقات الشتوية للإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قيد الصفقات الشتوية لنادى الإنتاج الحربى بسبب وجود مديونيات متأخرة على النادى للجبلاية، وتعاقد الإنتاج الحربى مع محمد سوستة وأحمد بوسكا وأحمد صابر، ويختتم اليوم الخميس فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر غد الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الرئيسى على ملعبه ثم يتوجه للإسكندرية لدخول معسكر مغلق هناك استعداداً للمباراة.

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الإنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.