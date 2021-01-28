شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف بديل هانى فى قائمة الأهلى المونديالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أنه حال استبعاد محمد هانى الظهير الأيمن للأهلى من رحلة المونديال بسبب الإصابة سوف يكون رامى ربيعة بديلا له لإجادته اللعب فى الجبهة اليمنى، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "محمد هانى إصابته تحتاج لأسبوع وبالتالى قد لا يلحق بمباراة الدحيل القطرى وحال قرار الأهلى باستبعاده سيحل مكانه رامى ربيعة الذى يجيد فى الجبهة اليمنى بجانب أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام".

ويضيف شوبير: "الأخبار الحلوة من الأهلى أن كريم نيدفيد اقترب من العودة للمران الجماعى بعدما كان مهددا بالاعتزال لكن لما اشتغل صح واتمرن صح قرب من العودة"، وأردف " نفسى تكون فيه فانلات بيضاء فى استقبال الأهلى بالدوحة مثلما كان هناك فانلات حمراء فى استقبال بعثة الزمالك بالدوحة بتكلم كده عشان دى مصر واللى يزعل يزعل".

وأكمل شوبير: "لو ليا فرصة أدى موسيمانى نصيحة هقوله قلل المحاضرات شوية، بتعمل محاضرات طويلة أوى، لكن الجميل إنه بيكلم بعض اللاعيبة على انفراد زى والتر بواليا وبيكهام".

وعن الدورى قال شوبير: "الدوري أصبح فى مهب الريح، التأجيلات وفقاً للمزاج وليس هناك لائحة واضحة، وهذا يضع الدورى فى أزمة خاصة أن البعض بيتكلم عن الجدارة الرياضية".

وعن الزمالك قال شوبير: "مصطفى محمد الأكثر غضباً بالفريق وتم استبعاده من مواجهة مصر المقاصة، كان فى اتفاق بينه وبين مسئولى الزمالك وعنده الرغبة يجرب فرنسا أولا، لكن فى موقف متشدد من البعض في الزمالك ، والوقت بيجرى".

وعن كرة اليد علق شوبير: "مقدرتش أشوف الوقت الإضافى من القلق وبقول للاعيبة ارفعوا راسكو خسرنا بركلات الترجيح، نسبنا مين ضيع ومين جاب لان كلهم رجالة وخسروا بشرف وكسبنا جيل جديد وزيادة شعبية كرة اليد ويكفيكم فخراً تحية سيادة الرئيس وكلنا فخورين بيكم".

ويختتم فريق الأهلي معسكره المغلق بالقاهرة اليوم الخميس استعدادا للسفر إلى قطر والمشاركة في كأس العالم، بعدما دخل الفريق معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بعد مباراة بيراميدز مباشرة، قبل السفر إلى قطر غدا عبر طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول للكرة التي تتوجه إلى قطر ‏الجمعة المقبل، للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، واعتمد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل ‏البعثة التى ستسافر قطر.‏

وأكد لدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد هاني لاعب الفريق أجرى أشعة سونار اليوم للاطمنان على إصابته في العضلة الخلفية.

وقال إن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي يستمر خمس أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح أن حالة اللاعب جيدة جدا وسيكون متواجدا في قائمة مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.