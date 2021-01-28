شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة النقيب: هنداوى والطيار علامة مضيئة فى رحلة فراعنة اليد بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى حمادة النقيب نجم منتخب مصر لكرة اليد الاسبق أن مستقبل حراسة مرمى كرة اليد مبشر للغاية فى وجود الثلاثى كريم هنداوى وعصام الطيار وعبد الرحمن حميد، وقال النقيب فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" هنداوى والطيار علامة مضيئة فى 7 مباريات لعبها فراعنة اليد بالمونديال، فلقد أضاف هنداوى عنصرالخبرة ومنح زميله الطيار دفعة معنوية هائلة فظهر بمستوى متميز للغاية".

وأكمل حمادة النقيب :" ما قدمه هنداوى والطيار فى المونديال سوف نرى أثره بظهور جيل جديد من الحراس المميزين فى كرة اليد، وأيضاً لدينا عبد الرحمن حميد 21 سنة ومستواه مبشر للغاية إذن حراسة المرمى فى كرة اليد مستقبلها مطمئن للغاية".

فى المقابل قال مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد أن فراعنة اليد لم يقصروا ولم يبخلوا بنقطة عرق واحدة ونقدم اعتذارنا لمصر كلها بالنيابة عن المنتخب فلقد صادفهم سوء توفيق فى النهاية ونجحت الدنمارك فى خطف بطاقة التأهل للدور قبل النهائى.

وغادر لاعبو منتخب مصر لكرة اليد فندق الإقامة بعد الهزيمة من الدنمارك بضربات الترجيح في ربع نهائي بطولة العالم بنتيجة 4\3، ووداع المونديال الذى يقام بمر ويستمر حتى 31 يناير الجارى. وبذلك خرج اللاعبون من الفقاعة التى دخلوا فيها قبل البطولة بأيام، ليتم الخروج منها بعد انتهاء المنافسة بالنسبة للفراعنة، باحتلال المركز السابع.

وفاز منتخب الدنمارك على مصر بضربات الترجيح بنتيجة 4 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية نتيجة 35 / 35 في المباراة التي جمعتهما على صالة استاد القاهرة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، بعد اللجوء إلى الضربات الترجيحية، والتي شهدت تفوق منتخب الدنمارك، ليتأهل أبناء الفايكنج للمربع الذهبي، كما حصد منتخب قطر المركز الثامن بعد الخسارة من السويد

ونجحت منتخبات كل من فرنسا والسويد والدنمارك وإسبانيا في الصعود الى الدور نصف النهائي من بطولة العالم لكرة اليد التي تقام بمصر، وتستمر حتى 31 يناير الحالى.