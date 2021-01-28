شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتقد النادي الأهلي عدد من لاعبيه المصابين، منهم من يغيب لفترة طويلة ومنهم من يغيب لفترة قصيرة، حيث لن يستفيد الفريق الأحمر من خدمات كلا من وليد سليمان وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي، فيما استعاد الأهلي جهود جونيور أجايي، الذي تعافى من الإصابة في الوتر الوحشي، وينتظر العودة لتشكيل الأهلي في المباريات القادمة.

ويعد كريم نيدفيد أول العائدين لصفوف الأهلي ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية بعد عودة الفريق الأحمر من قطر عقب المشاركة في كأس العالم للأندية.

فيما يعود وليد سليمان للتدريبات الجماعية منتصف فبراير المقبل بعد انتهاء برنامجه التأهيلي من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، والتي لحقت به في مباراة البنك الأهلي، وتسببت في حرمانه من المشاركة في مونديال الأندية.

ويعود محمد محمود للتدريبات مطلع مارس المقبل، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية منتصف الشهر نفسه، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي، والتي أبعدته قرابة العامين عن الفريق الأحمر.

فيما يعود محمود متولي آخر المصابين بالأهلي في يونيو المقبل، بعد إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه للتعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، حيث يتابع برنامجه التأهيلي مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأحمر وخبير العظام أحمد عبد العزيز، الذي أجرى له العملية الجراحية.