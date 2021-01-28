شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمباراة وادى دجلة بمشاركة الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال استعداداته، اليوم الخميس، لمباراة وادي دجلة المقرر إقامتها غداً الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح أبناء الجنوب في مواصلة العروض القوية بعد خطف نقطة ثمينة من الزمالك بالجولة الماضية، ويسعى تماسيح النيل لاستغلال تراجع مستوى وادي دجلة مؤخراً لتحقيق فوز ثمين على فريق الغزلان وتحسين مركزهم بجدول الدوري.

وتشارك الصفقات الخمس الجديدة، التى أبرمها أسوان بالميركاتو الجاري في تدريبات الفريق، وهم عمرو رضا مهاجم الشارقة الأماراتى والأهلى السابق، والسيد فريد مدافع سموحة السابق وأحمد الألفي وأحمد صبحي، وإيمانويل إيجيبتور.

كان الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى أسوان قد قام بمراجعة المباريات السابقة لنادى وادى دجلة لتحديد نقاط القوة والضعف فى فريق الغزلان، قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين.

واعتمد الجهاز الفنى على أشرطة الفيديو الخاصة بالمباراة الأخيرة لوادى دجلة أمام الجونة، والتى جمعت الفريقين بالجولة الماضية، وانتهت بفوز الجونة بهدفين نظيفين.

وكان أسوان قد خاض مباراة ودية أمام فريق كوكاكولا، حيث شارك اللاعبون الذين كانوا خارج قائمة مباراة الزمالك، للتأكد من جاهزيتهم من خلال التجربة الودية، والتى انتهت بفوز كوكاكولا بهدفين نظيفين.

وما زال مسئولو أسوان يترقبون وضع الرتوش الأخيرة على استاد أسوان؛ لاستضافة مباريات الدورى العام، وذلك بعد التجهيزات الأخيرة التى شهدها ملعب أبناء الجنوب، من أجل نقل مباريات تماسيح النيل فى أقرب فرصة إلى أسوان.

ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل فى مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9