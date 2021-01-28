شكرا لقرائتكم خبر عن سنة واحدة بالأهلي تكفى لتحقيق حلم المونديال.. 5 لاعبين يشاركون لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى للمشاركة بكأس العالم للأندية، رغم انضمامهم للفريق الأحمر منذ فترة قصيرة لم تتجاوز موسما، حيث كان عام واحد داخل جدران قلعة الجزيرة كافيا لتحقيق حلم المشاركة فى أكبر مسابقة أندية على مستوى العالم، بفضل تواجدهم فى صفوف الأهلى الذى ينافس على كل البطولات التى يشارك فيها.

ويستفيد أكثر من لاعب فى صفوف الأهلى منذ بداية الموسم الماضى وحتى الانتقالات الشتوية الجارية، ليشارك بكأس العالم للأندية، وهناك أكثر من لاعب يستعدون للمشاركة فى مونديال الأندية، بعد مرور عام واحد على انتقالهم للأهلى أو ستة أشهر للبعض الآخر أو شهر واحد لآخرين، ولكن ظروف الإصابات تحرم البعض من تحقيق شرف الظهور فى كأس العالم للأندية مثل محمود متولى الذى انضم فى بداية الموسم الماضي.

أبرز 5 لاعبين يشاركون فى مونديال الأندية فى عامهم الأول بالقلعة الحمراء:افشة

انضم محمد مجدى افشة للأهلي مطلع الموسم الماضي، ولم يمض إلا موسما واحدا ليكون جاهزا للمشاركة فى مونديال الأندية.

ديانج

انضم أليو ديانج للأهلي مطلع الموسم الماضي، ولم يمض إلا موسما واحدا ليكون جاهزا للمشاركة في مونديال الأندية.

كهربا

انضم محمود كهربا للأهلي في منتصف الموسم الماضي بانتقالات يناير، ولم يمض إلا 6 أشهر ليكون جاهزا للمشاركة فى مونديال الأندية.

بانون

انضم بدر بانون للأهلي مطلع الموسم الجاري، ولم يمض إلا شهرين ليكون جاهزا للمشاركة في مونديال الأندية.

بواليا

انضم والتر بواليا للأهلي في انتقالات يناير الجارية، ولم يمض إلا شهر واحد ليكون جاهزا للمشاركة في مونديال الأندية.