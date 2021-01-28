"خضنا معركة مرعبة لن ننساها".. ماذا قالت صحف الدنمارك بعد الفوز على منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

اهتمت وسائل الإعلام الدنماركية بتأهل منتخب بلادها لدور نصف النهائي ببطولة العالم لكرة اليد بعد انتصار بشق الأنفس على منتخب مصر الذي قدم ملحمة بطولية في مواجهة بطل العالم.

وفاز المنتخب الدنماركي برميات الجزائية بنتيجة (4-3) لتنتهي المباراة بإجمالي نتيجة (39-38) لصالح بطل العالم بعد أن امتدت المواجهة لأشواط إضافية.

وتحت عنوان " أعنف قتال على الإطلاق سيحظى بكوابيس لسنوات" أفردت صحيفة "بي تي" تحليلاً للمباراة مع المحلل سورين باسكي.

وقال سورين باسكي :"هذا أكثر شيء جنوناً رأيته في مباراة كرة اليد سوف تكتب نفسها في كتب التاريخ على أنها الأكثر دراماتيكية على الإطلاق وأكثر من ذلك. حتى لو كنت قد جلست وحاولت كتابة سيناريو أكثر دراماتيكية لمباراة ، فإنه لن يكون ممكنا. لن ننسى أبداً تلك المعركة".

وعلقت الصحيفة "الدنمارك مستعدة الأن لخوض نصف نهائي كأس العالم بعد رعب تاريخي ضد مصر".

صحيفة "إكسترا بليدت" صارت على نفس النهج ووصفت المباراة بـ " معركة وحشية ضد منتخب لديه روح من العالم الأخر".

وقالت الصحيفة إن منتخب بلادها كان بعيدًا جدًا ولحسن الحظ لم يعود إلى المنزل مبكرًا والاستمرار بدرس قد يكون وربما تعلمه من هذه المواجهة الشرسة

ووصفت صحيفة "بوليتيكين" المباراة بـ "أكبر دراما في كل العصور في القاهرة" مؤكدة أن المباراة واحدة من أعظم الأهوال في تاريخ كأس العالم والتي لن تمر دون أن تتصدر المقدمة في تاريخ كرة اليد.