التشكيل المتوقع لقمة بريميرليج بين توتنهام وليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، يحل ليفربول ضيفًا على توتنهام ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 34 نقطة (خاض 19مباراة- فاز في 9، تعادل في 7 وخسر في 3)، يليه توتنهام في المركز السادس برصيد 33 نقطة (خاض 18 مباراة- فاز في 9، تعادل في 6 وخسر في 3).

وقد يستعيد ليفربول في مباراته اليوم خدمات قائدة جودان هندرسون ومدافعه جويل ماتيب، حيث أكد يورجن كلوب مدرب الريدز في المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء أن الثنائي شاركا في تدريبات الفريق بشكل كامل، على أن يتم حسم موقفهما قبل المباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فابينيو، آندي روبيرتسون.

خط الوسط: جيني فينالدوم، تياجو ألكانتارا، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني.

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: سيرجي أورييه، إريك داير، رودون، بن دافيس.

خط الوسط: موسى سيسوكو، هويبرج، تانجي ندومبيلي.

خط الهجوم: هاري كين، سون هيونج مين، ستيفن بيرجوين.