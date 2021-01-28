كيف تناولت صحف العالم صمود مصر أمام الدنمارك بمونديال اليد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

سلطت صحف العالم الضوء على مباراة مصر والدنمارك في بطولة كأس العالم لكرة اليد، حيث نال رجال مصر إشادة عالمية بعد المستوى الذي قدموه على الرغم من الخسارة من أبطال العالم في النسخة الأخيرة.

مصر صمدت أمام منتخب الدنمارك بعدما انتهت المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة (38-38) لتكون ركلات الترجيح هيّ الفاصلة وتقف بصف أبطال العالم بعد صمود مصري استمر 80 دقيقة.

المنتخب المصري خرج من البطولة محتلاً المركز السابع في المقابل واصل منتخب الدنمارك مشواره ليواجه نظيره الإسباني في دور نصف النهائي في بطولة استثنائية نظرًا لمشاركة 32 منتخبًا للمرة الأولى.

ويستعرض "الخليج 365" كيف تناولت صحف العالم خسارة مصر "المؤلمة" أمام الدنمارك؟

"دراما في مصر"

تحدثت صحيفة "كيكر" الألمانية عن خسارة المنتخب المصري أمام منافسه الدنماركي، واصفة أحداث المباراة بـ"الدراما".

وأشارت الصحيفة، إلى أن المنتخب المصري كان قريبًا من الفوز على بطل العالم المنتخب الدنماركي بعد الوصول المباراة لركلات الترجيح.

وأضافت الصحيفة، أن القدر منع المنتخب المصري من تحقيق الفوز بعد خطأ إبراهيم المصري في الثواني الأخيرة من عمر المباراة ليقرر الحكم احتساب رمية سبعة أمتار لصالح الدنمارك وهنا استطاع لاعب كييل ماجنوس لاندين من تسجيل التعادل قبل النهاية بلحظات قليلة.

الصحيفة سلطت الضوء أيضًا على ردود أفعال لاعبي المنتخب المصري ووصفت الصحيفة الأحداث بـ"الدموع المريرة" بعدما كان يطمح لاعبي الفراعنة في الوصول إلى أبعد طريق في المونديال.

"مباراة مؤلمة"

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وصفت مباراة مصر والدنمارك بـ"المؤلمة" بعد الوصول لوقتين إضافيين ثم لركلات الترجيح.

الصحيفة قالت، إن المنتخب الدنماركي بطل العالم سيواصل طريقه من أجل الحفاظ على لقبه من خلال مواجهة منتخب إسبانيا بعد الفوز على المنتخب المضيف مصر بنتيجة (39-38).

وأضافت الصحيفة، أن ركلات الترجيح كانت بجانب المنتخب الدنماركي بعدما أهدر ثنائي الفراعنة علي زين وأحمد الأحمر ركلتين لصالح مصر.

"زلزال مصري"

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، كان عنوانها بعد نهاية المباراة "زلزال مصري" نظرًا لما قدمه المنتخب المصري من مستوى أمام نظيره الدنماركي.

الصحيفة الفرنسية، قالت إن مصر "هزت" المنتخب الدنماركي الذي ظل يلعب شوطيين إضافيين حتى الوصول للركلات الترجيح.

"معجزة مصرية"

الموقع الإلكتروني لشبكة "بي إن سبورتس" بنسختها الفرنسية، وصفت مستوى المنتخب المصري بـ"المعجزة" بعد الوقوف أمام المنتخب الدنماركي حتى النهاية.

وأضافت الشبكة الفرنسية، أن سيناريو مباراة مصر والدنمارك كان رائعًا حيث كان الختام بالوصول لركلات الترجيح نظرًا لتساوي عدد الأهداف بنتيجة (38-38).