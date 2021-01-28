حماده النقيب: هنداوي والطيار علامتان مضيئتان في حراسة يد مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حماده النقيب الحارس السابق لمنتخب مصر لكرة اليد، إن الثنائي كريم هنداوي ومحمد عصام الطيار علامة مضئية في حراسة منتخب مصر لليد.

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة مونديال اليد بعد الخسارة أمام المنتخب الدنماركي برميات الجزاء ليحل في المركز السابع عالميًا مستفيدًا من خسارة قطر أمام السويد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال النقيب: "مستوى الحراس مشرف، هنداوي والطيار علامة مضيئة مع المنتخب".

وأضاف: "خبرة هنداوي منحت الطيار دفعة كبيرة خلال البطولة".

وأتم: "الطيار مازال صغيرًا (24 عاما)، وماحدث من تدوير بين الثنائي في مباراة الأمس كان متوقعًا، وخلال المباراة قد يقف التوفيق بجانب لاعب ويتخلى عن آخر".