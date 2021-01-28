"نحن الأفضل في آسيا".. مدافع الدحيل يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف المدافع صاحب الأصول المصرية أحمد ياسر المحمدي لاعب فريق الدحيل القطري، عن رأيه من مواجهة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنظمها قطر خلال الشهر المقبل.

مدافع الدحيل قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" :"الخوف من الأهلي؟ نحن من أفضل فرق آسيا، المباراة ستكون صعبة على الفريقين لكن الكرة ليس بها خوف".

وعن استعدادات نادي الدحيل القوية من خلال ضم صفقات جديد، رد :"لم نبرم سوى صفقتين وهما المحترف الإيراني علي كريمي والمهاجم الكيني مايكل أولونجا".

وتحدث المحمدي عن المهاجم الكيني أولونجا خاصة بعدما أحرز ثلاثية في شباك الأهلي القطري، ليرد :"إن شاء الله أولونجا يسجل هاتريك في مباراة الأهلي، الفوز على الأهلي بنتيجة كبيرة سيكون إنجاز بالنسبة لنا".

وواصل المحمدي حديثه عن مباراة الأهلي :"بالتأكيد نعمل حسابنا على مباراة الأهلي فهو الأفضل في أفريقيا ويمتلك الخبرات نظرًا لمشاركتهم في أكثر من مناسبة بكأس العالم للأندية، الأهلي يمتلك عدة لاعبين مهمين مثل محمد مجدي أفشة وعمرو السولية وأليو ديانج وعلي معلول ووالتر بواليا".

ومن المقرر أن يغادر الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا الجمعة من أجل الاستعداد لمواجهة الدحيل القطري في الرابع من الشهر المقبل بدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

الفائز من مباراة الأهلي والدحيل سيواجه بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في دور نصف النهائي.

وتعتبر هذه المشاركة هيّ السادسة للأهلي في البطولة العالمية بعد نسخ (2005)، (2006)، (2008)، (2012)، (2013).