أمين صندوق اتحاد اليد: لم ندخر "نقطة عرق".. نعتذر للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد، إن لاعبي المنتخب الوطني لم يدخروا نقطة عرق خلال مشوارهم ببطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة على الأراضي المصرية.

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة مونديال اليد بعد الخسارة أمام المنتخب الدنماركي برميات الجزاء ليحل سابعًا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال مؤمن صفا: "أعتذر للجماهير، لكن لم يدخر اللاعبون نقطة عرق خلال مشوارهم بالبطولة، الجميع بذل أقصى ما في بوسعهم".

وأضاف: "في رأيي أن الكرة الأخيرة التي نتج عنها طرد إبراهيم المصري في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي لم تستحق الطرد من الحكم، أعتقد لو كان اللقاء بحضور جماهيري لكان الوضع اختلف".

وتابع: "حققنا مكاسب عديدة في البطولة، أولها إعجاز الدولة في تنظيم بطولة بهذا الحجم في ظل الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا، تلك البطولة شهدت تواجد أقوى المنتخبات الأوروبية (18 فريق)".

وأتم: "من الناحية الفنية نجحنا، وإحقاقًا للحق لاعبو المنتخب لم يخوضوا اي مباراة دولية خلال العام الماضي، والبعض كان يوجه اللوم لاتحاد اليد بعد إلغاء الدوري، لكن لم يكن أمامنا بديل".