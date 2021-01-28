الامارات | محمد صلاح يعلق على خسارة مصر في كأس العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يعلق على خسارة مصر في كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص هداف الدوري الإنجليزي، وفريق ليفربول، المصري محمد صلاح، على مواساة المنتخب المصري لكرة اليد عقب خسارته أمام الدنمارك، في ربع نهائي مونديال اليد المقام في مصر حالياً بركلات الترجيح، في مباراة استحق فيها نجوم المنتخب المصري التحية والإشادة.

وكان نجوم المنتخب المصري لكرة اليد قد خسروا أمام الدنمارك في ربع نهائي المونديال بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 35-35، ويفوز بعدها المنتخب الدنماركي بركلات الترجيح 4-3، ليتفاعل الشارع الرياضي المصري وكافة المسؤولين مع ما قدمه اللاعبون في المباراة موجهين لهم الشكر.

وحرص محمد صلاح، على تحية نجوم كرة اليد حيث نشر تغريده على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد المباراة مباشرة قال فيها: "كل التحية والتقدير لمنتخبنا ورجالنا من نجوم منتخب مصر لكرة اليد على المباراة التاريخية اليوم.. فخورين جدًا بكم وبالتوفيق لكم في قادم المناسبات".

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