جدول ترتيب الدوري الانجليزي والهدافين وموعد مباراة ليفربول وتوتنهام والقنوات الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلعب نادي ليفربول ضد توتنهام اليوم الخميس، ضمن جدول مباريات الدوري الإنجليزي ويأتي فريق مان سيتي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي بعدد نقاط 41 نقطة ويحتل فريق مان يونايتد المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويلعب نادي ليفربول اليوم ويأتي في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، في حين يتصدر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2021.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم:

الخميس 28/1/2021 مباراة ليفربول وتوتنهام ||> الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم:

تعتبر قناة بين سبورت beIn sport هي صاحب حق نقل مباريات الدوري الانجليزي حصريًا.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي اليوم

الفريق عدد المباريات النقاط مان سيتي 19 41 مان يونايتد 20 40 ليستر سيتي 20 39 وست هام 20 35 ليفربول 19 34 توتنهام 18 33 ايفرتون 18 33 تشيلسي 20 30 أرسنال 20 30 أستون فيلا 18 29 ساوثهامبتون 19 29 ليدز 19 26 وولفرهامبتون 20 23 كريستال بالاس 20 23 بيرنلي 19 22 نيوكاسل يونايتد 20 19 برايتون البيون 20 18 فولهام 19 13 ويست برومتش 20 11 شيفيلد يونايتد 20 8

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح – ليفربول: 13 هدفًا. سون هيونج مين – توتنهام : 12 هدفًا. هاري كين – توتنهام: 12 هدفًا. برونو فيرنانديز - مان يونايتد: 11 هدفًا. جيمي فاردي - ليستر سيتي: 11 هدفًا. دومينك كالفيرت ليون - ايفرتون: 11 هدفًا.

محمد صلاح - صورة أرشيفية