شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاصة اليوم.. بن شرقي يقود الهجوم وعودة علاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للزمالك على التشكيل المتوقع أن يبدا به مباراة المقاصة، في المباراة التي تجمعهما في السابعة والنصف مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالجولة العاشرة للدوري.

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمي محمد أبو جبل ، امامه الرباعي حازم امام ومحمود الونش ومحمود علاء واحمد فتوح ، وفي الوسط طارق حامد وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وأوباما وشيكابالا ، وفي الهجوم اشرف بن شرقي.

يلتفي في السابعة والنصف من مساء اليوم فريقا الزمالك ومصر المقاصة ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدورى، حيث يبحث الزمالك عن الفوز اليوم للانفراد بصدارة الدورى بعد تعثر الأهلي امام بيراميدز وتعادل الفريقين سلبيا أول أمس.

يحتل الزمالك المركز الثاني مؤقتا في جدول الدورى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة امام الأهلي من الجولة الرابعة، حيث حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يتلق أي هزيمة ، واحرز لاعبوه 12 هدف ودخل مرماه هدفين فقط، فيما يحتل المقاصة المركز السابع برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات ويتبقي له مباراة مؤجلة، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات واحرز لاعبوه 10 اهداف واستقبل مرماهم 9 أهداف.

البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك استقر علي خوض مباراة اليوم بتشكيل هجومي املا في خطف نقاط المباراة واحتلال صدارة الدورى مرة أخرى بفارق نقطتين عن الأهلي، حيث سيعتمد باتشيكو علي كل من أشرف بن شرقي ويوسف أوباما ومصطفي محمد لقيادة هجوم الزمالك، بينما يفاضل البرتغالي بين زيزو وشيكابالا لاختيار احدهما لخوض المباراة.

فيما لا يزال باتشيكو يصر علي بقاء فرجاني ساسي الدولي التونسي علي دكة البدلاء بعد تألق امام عاشور في مركز الوسط المدافع بجوار طارق حامد، بينما من المنتظر ان تشهد مباراة اليوم عودة محمود علاء للتشكيل الأساسي.

في المقابل، يدخل فريق المقاصة مباراة اليوم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، سواء بالفوز على الزمالك أو الخروج ولو بنقطة التعادل، في ظل رغبته القوية في استمرار النتائج الإيجابية، بعدما عاد لسلسلة الانتصارات في المباريات الماضية، وآخرها الفوز على الإسماعيلي، فيما تأجلت مباراته ضد الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة بسبب إصابات كورونا، التي ضربت صفوف زعيم الثغر، واستعاض عنها بخوض مباراتين وديتين أمام النصر وسيراميكا، للحفاظ على حساسية المباريات لدى فريقه، وتجهيزهم بدنيا لمواجهة اليوم.

وعكف إيهاب جلال على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة اليوم من أجل مباغتة الزمالك، لاسيما بعدما تمكن من دراسة الفريق الأبيض في أكثر من مباراة خاصة مباراة أسوان الأخيرة، من أجل غلق مفاتيح لعب الفريق الأبيض، وتحقيق أهدافه من المباراة.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به المقاصة مكون من محمد كوكو في حراسة المرمى، وعصام صبحي وعاصم سعيد وأحمد مودي ومحمد دسوقي أو حسني فتحي في الدفاع، وهشام محمد وخالد أوتشو ومفتاح طقطق أو مصطفى شبيطة وشميلكس بيكلي، وفي الهجوم باولن فوافي ومروان حمدي.