شكرا لقرائتكم خبر عن زيورخ تحدد أول أبريل لقرعة المنتخب الأوليمبي.. وكورونا تحدد موقف السفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدد الأسبوع الأول من شهر أبريل موعدا لإقامة قرعة اوليمبياد طوكيو 2021 والخاصة بمنتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب حيث سيتم إجراء مراسم القرعة في زيورخ بسويسرا، علي أن يتحدد خلال الأيام المقبلة موقف القرعة وإقامتها بحضور وفد لكل من المنتخبات المتاهلة للاوليمبياد أو الاكتفاء بإقامتها عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب فيروس كورونا.

تلقي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خطابات من اللجنة المنظمة لاوليمبياد طوكيو 2021 تفيد بإرسال القائمة النهائية للاعبي المنتخب يوم 30 يونيو المقبل وتضم 23 لاعبا.

كما تضمن الخطاب إمكانية التغيير في القائمة النهائية لتصل للاعبي المنتخب الاوليمبي من بين ال23 لاعب فقط حتي يوم 5 من شهر يوليو لتصل 18 لاعب ولا يتم السماح بضم لاعبين جدد.

يحصل لاعبو منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقي غريب، على لقاح كورونا، تمهيداً للمشاركة فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى، وذلك على نفقة اللجنة المنظمة للبطولة.

وتلقى منتخب مصر الأولمبي خطاباً من اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2021 ، يفيد بمنح جميع أفراد البعثة لقاح كورونا الجديد مجانا، قبل فترة من انطلاق البطولة، بشرط الدخول لدولة اليابان قبل انطلاق البطولة.