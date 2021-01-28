شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. الحضرى يسجل هدفا فى شباك كايزر تشيفز بالسوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من النادر أن تجد حارس مرمى يحرز أهدافا ولم يفعلها سوى عصام الحضري فى مصر، وهو يحرس مرمى الأهلى يوم 15 مارس عام 2002، أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بكأس السوبر الأفريقي والتى تأهل لها الأهلي بعد الفوز على صن داونز الجنوب أفريقي ايضاً في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقدم خالد بيبو للأهلي في الدقيقة 7، قبل أن يتعادل نزاما للفريق الجنوب أفريقي، في الدقيقة 15، ليعطي الإذن لبداية حفلة حمراء فيما تبقى من اللقاء، ليحرز قائد الأهلي حسام غالي، الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30.

وأحرز الهدف الثالث عصام الحضري، في الدقيقة 65، قبل أن ينهي سيد عبد الحفيظ آمال كايزر تشيفز بعدها بأربع دقائق بهدف رابع.

أطلق الحضري صاروخا ارتد من القائم لجسد الحارس الذي كان يهم بالعودة إلى مرماه فتدخل المرمى معلنة الهدف الثالث ودخول الحضري التاريخ بعد الهدف الرائع.