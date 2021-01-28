شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته بمعسكره المغلق اليوم قبل السفر لقطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلي معسكره المغلق بالقاهرة اليوم الخميس استعدادا للسفر إلى قطر والمشاركة في كأس العالم، بعدما دخل الفريق معسكرا مغلقا لمدة 48 ساعة بعد مباراة بيراميدز مباشرة، قبل السفر إلى قطر غدا عبر طائرة خاصة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويترأس محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بعثة الفريق الأول للكرة التي تتوجه إلى قطر ‏الجمعة المقبل، للمشاركة فى كأس العالم للأندية، التى تقام خلال الفترة من 4 إلى 11 ‏فبراير المقبل، واعتمد مجلس الإدارة، خلال اجتماعه الذي عقد اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تشكيل ‏البعثة التى ستسافر قطر.‏

وأكد لدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن محمد هاني لاعب الفريق أجرى أشعة سونار اليوم للاطمنان على إصابته في العضلة الخلفية.

وقال إن الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بشد خفيف في العضلة الخلفية يستلزم خضوعه لبرنامج تأهيلي يستمر خمس أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

وأوضح أن حالة اللاعب جيدة جدا وسيكون متواجدا في قائمة مباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل في افتتاحية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وتطير بعثة الأهلي إلى قطر بعد غدٍ الجمعة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.