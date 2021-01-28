شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري المصري اليوم وغدًا والترتيب والهدافين وموعد مباراة الزمالك والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد اليوم لعب نادي الزمالك اليوم مباراة ضمن جدول مباريات الدوري المصري ويلعب في السابعة من مساء اليوم مبارة الزمالك ضد مصر المقاصة ويتصدر فريق الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة ثم يأتي نادي الزمالك في المركز الثاني برصيد 20 نقطة ويحل نادي الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

الخميس 28/1/2021 مباراة الزمالك ومصر المقاصة || الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش ||>> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الاتحاد السكندري وغزل المحلة ||>> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 28/1/2021 مباراة الزمالك ومصر المقاصة ||>> الساعة 7 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 29/1/2021 مباراة طلائع الجونة وسيراميكا كليوباترا ||>> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة وادي دجلة ونادي أسوان ||>> الساعة 2.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 22/1/2021 مباراة المصري والانتاج الحربي ||>> الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

تقوم قناة أون تايم سبورت بنقل مباراة الزمالك والمقاصة وكذلك كل مباريات الدوري المصري باعتبارها مالكة حق البث الحصري لكل مباريات الدوري المصري الممتاز 2021.

اللاعب الفريق الأهداف محمد شريف الأهلي 4 محمود كهربا الأهلي 4 حسام حسن سموحة 4 رمضان صبحي بيراميدز 4 أحمد سمير طلائع الجيش 4 جون إيبوكا إنبي 4 والتر بواليا الأهلي 3 وليد سليمان الأهلي 3 مروان حمدي مصر المقاصة 3 إمام عاشور الزمالك 3 شيمليس بيكلي مصر المقاصة 3 يوسف أوباما الزمالك 3 شريف دابو سيراميكا كليوباترا 3 شادي حسين سيراميكا كليوباترا 3 عمر كمال المصري 3 أحمد رفعت المصري 3 عمرو جمال طلائع الجيش 3 أحمد الشيخ غزل المحلة 3 فادي فريد البنك الأهلي 3

الفريق عدد المباريات النقاط الأهلي 9 21 الزمالك 8 20 الجونة 9 18 بيراميدز 9 14 المصري 8 13 الأهرام 8 13 إنبي 7 13 مصر المقاصة 8 13 سموحة 9 12 سيراميكا كليوباترا 8 11 البنك الأهلي 9 8 غزل المحلة 9 8 الاتحاد السكندري 6 8 نادي أسوان 8 8 الإسماعيلي 8 7 طلائع الجيش 9 7 المقاولون 9 7 وادي دجلة 9 6 الإنتاج الحربي 8 5

باسم مرسي بقميص الزمالك